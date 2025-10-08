Ibrahimovic racconta di quando fu vicino alla Roma. Che alla fine prese Mido

A margine dell'incontro tenutosi a Roma per l'Assemblea dell'ECA, il Senior Advisor del Milan e di RedBird Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di un retroscena di mercato di quando era calciatore.

"C'è stato un momento in cui ero vicino ad andare in una squadra italiana, ma non dirò il nome perché c'è un mio amico che tifa l'altra squadra di questa città e mi deve dare un passaggio a casa", ha spiegato lo svedese, come riportato da SportMediaset.

Il riferimento è alla Roma, il tutto col presidente giallorosso Dan Friedkin presente all'evento. All'epoca, era il 2006, Ibra era vicino al trasferimento alla Roma, operazione che poi saltò con i giallorossi che scelsero di puntare sull'egiziano Mido.