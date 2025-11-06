Bologna, Fenucci: "A Parma fatto molto bene. Obiettivo almeno i Playoff"

Ecco le parole di Claudio Fenucci prima dell'impegno del suo Bologna contro il Brann in Europa League: "Penso Italiano possa essere in campo, sceglie lui. Credo che le esigenze di bilancio qualche operazione in uscita ci sia, i nuovi si stanno integrando, abbiamo tenuto il gruppo storico e nel derby con il Parma abbiamo fatto bene. Speriamo di ripeterci stasera con l'obiettivo di arrivare almeno alla zona Playoff".