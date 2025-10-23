Bologna, Skorupski: "Stiamo tornando al nostro livello e si vede. Ho fatto parate importanti"

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-1 contro l'FCSB, che ha regalato alla squadra rossoblù la prima affermazione in questa edizione di Europa League: "È una vittoria strameritata - dice il 34enne -, la dedichiamo al mister che sarà contento. Abbiamo approcciato bene andando subito in vantaggio, poi dopo i due gol abbiamo subìto gli avversari".

Il polacco parla anche della sua prestazione, sicuramente molto positiva: "Credo di aver fatto alcune parate importanti. Nel secondo tempo ci è mancato il terzo gol, abbiamo creato occasioni, ma siamo stati un po’ sfortunati, anche il loro portiere ha fatto delle belle parate. Mattoncino dopo mattoncino stiamo costruendo, non siamo al massimo, ma stiamo tornando al nostro livello e si vede".

Domenica il Bologna farà visita alla Fiorentina, che ha vinto 3-0 in Austria contro il Rapid Vienna in Conference League, ritrovando una vittoria che ancora però non è arrivata in campionato. Skorupski non si fida e spiega: "Dopo due vittorie consecutive fuori casa abbiamo entusiasmo, ora dobbiamo concentrarci sulla trasferta di domenica che non sarà facile". I viola infatti sono vogliosi di riscatto, visto che in classifica hanno solo 3 punti, frutto di 3 pareggi.