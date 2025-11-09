Bologna-Napoli, tegola per Italiano: infortunio per Skorupski. Debutto per il 2007 Pessina
Una brutta tegola per il Bologna dopo appena cinque minuti del match contro il Napoli. Vincenzo Italiano perde Lukasz Skorupski, infortunatosi dopo un rinvio: un fastidio al flessore mette k.o. il portiere polacco. I rossoblù non hanno a disposizione neanche il vice Ravaglia e così Italiano è costretto a mandare in campo un debuttante: Massimo Pessina, classe 2007, fa il suo esordio in Serie A.
