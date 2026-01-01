Bologna, Italiano: "Domani torna Ravaglia. Tutti gli attaccanti in campo? Non serve"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Aston Villa, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo la sconfitta maturata dal Bologna all’andata al Dall’Ara, Vincenzo Italiano ha risposto così a chi gli chiedeva se domani schiererà tutti i calciatori offensivi in campo: “Non è una questione di interpreti, ma di movimenti che dobbiamo andare a fare. Nell’ultimo periodo abbiamo trovato la quadra con i tre centrocampisti, poi a partita in corso abbiamo aggiunto qualità, penso a Bernardeschi nell’ultima partita. Dovremo cercare di attaccare la profondità ed entrare nell’aria con tanti uomini: che siano Pobega, Berna, Sohm, tutti dovremo cercare di mettere a frutto il lavoro fatto nell’ultimo periodo. Poi ognuno ha le sue caratteristiche, ma da squadra dovremo essere bravi a fare tutti i movimenti provati, anche stamattina”.

Torna Ravaglia in porta?

“Sì, torna dall’inizio”.

Quanto peserà l’assenza di Lucumi? Ha già scelto in difesa?

“Helland non è in lista, abbiamo Casale, Heggem e Vitik. Domani vediamo, lasciando perdere chi andrà in campo oggi ho anche detto ai ragazzi di ricordarci le partite disputate qua. Bisognerà tirare fuori veramente il massimo per una prestazione di livello. Dico solo che uno dei tre andrà in panchina”.