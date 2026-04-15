Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Il Principe Giannini: "Polemica Gasp-Ranieri? Brutta da vedere, non me ne capacito"

Il Principe Giannini: "Polemica Gasp-Ranieri? Brutta da vedere, non me ne capacito"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 22:07Serie A
Ivan Cardia
fonte Da Roma, Marco Piccari

Giuseppe Giannini, il Principe, ha parlato ai microfoni di TMW a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol giocato in occasione della presentazione del centro sportivo Domenico Gravina Village, sulla Via Aurelia Antica a Roma: “Mi ha colpito la saggezza di Chivu, al suo primo anno ha dimostrato di sapere gestire grandi campioni. Ha tirato fuori tutta la sua esperienza, essere stato un grande giocatore aiuta: mi sembra molto pacato e lucido anche nelle dichiarazioni. A prescindere dalla forza della sua squadra, è stato sempre bravo”.

Cosa è mancato al Napoli?
“Ha avuto tante assenze, diversi giocatori fuori e ha perso terreno. Altrimenti sarebbe stato un bel duello fino all’ultimo”.

Il Milan di Allegri poteva fare di più?
“Secondo me no, la forza del Milan è quella. Davanti stenta e non è brillante nel gioco, nel dimostrare di avere idee chiare in campo”.

Arriviamo alla Roma…
“Grazie a Malen è rientrata in un discorso importante di classifica, purtroppo si è perso un po’ di tempo all’inizio e l’ha pagato. Speriamo di poterla rivedere in corsa per il quarto posto, anche se non è semplice: Juventus e Como dovrebbero inciampare entrambe”.

La polemica tra Gasperini e Ranieri?
“Non bella da vedere. Non mi capacito del fatto che persone di grande esperienza e professionalità siano incappate in uno scivolone diplomatico non proprio giusto. Però ci sta: probabilmente si sente la tensione delle ultime partite, e di conseguenza è successo, anche se parliamo di persone di un certo spessore”.

Come pensa possa risolversi?
“Non lo so, dipenderà dalla disponibilità di entrambi a sedersi e chiarirsi con grande schiettezza, per poi ripartire. Ranieri è un pezzo importante della società, come in questo momento è Gasperini”.

Con Spalletti la Juve può tornare a lottare per lo scudetto già dalla prossima stagione?
“Sì, è un tecnico preparato e che ha sempre fatto molto bene. Difficilmente la Juventus rimarrà fuori da un obiettivo così importante”.

Chi vede come futuro ct della Nazionale?
“Mi ero permesso di suggerire Conte, ma può essere Allegri, Mancini: non mi interessa il nome, stiamo parlando di tre allenatori importanti, che hanno vinto e stanno facendo bene. L’importante è cambiare un po’ altre cose, avere il supporto del governo per poter tornare a dare ampio spazio al settore giovanile e alle società dilettantistiche. È la base da cui si parte”.

Vede un Giannini in questo calcio?
“Non vedo così tante partite di Serie A, le guardo ma da tifoso. Magari ci sarà anche, ma non riesco a fare un nome in questo momento. Però nel calcio italiano c’è talento, anche nei settori giovanili: bisogna farli crescere, senza che si montino la testa. Anche educando i genitori: è una cosa fondamentale”.

Giannini calciatore con quale allenatore attuale si sarebbe trovato bene?
“Io, a parte Bianchi con cui ho avuto un diverbio appianato negli anni, ho avuto ottimi rapporti con tutti i grandi allenatori che ho avuto”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Giannini è sicuro: "Roma, cinque titolari per colmare il gap. E continuerei con Gasperini"... Giannini è sicuro: "Roma, cinque titolari per colmare il gap. E continuerei con Gasperini"
Giannini avverte la Roma: "Non so se basterà Malen, sarà durissima per la Champions"... Giannini avverte la Roma: "Non so se basterà Malen, sarà durissima per la Champions"
Giannini: "Roma, non ci saranno strascichi. Champions? La differenza la farà il calendario"... Giannini: "Roma, non ci saranno strascichi. Champions? La differenza la farà il calendario"
Altre notizie Serie A
Arda Guler a segno dopo 35 secondi: suo il gol più veloce nella storia del Real in... Arda Guler a segno dopo 35 secondi: suo il gol più veloce nella storia del Real in Champions
Il Principe Giannini: "Polemica Gasp-Ranieri? Brutta da vedere, non me ne capacito"... Esclusiva TMWIl Principe Giannini: "Polemica Gasp-Ranieri? Brutta da vedere, non me ne capacito"
Mateta scartato dal Milan a gennaio per infortunio, Glasner: "Felice di riaverlo... Mateta scartato dal Milan a gennaio per infortunio, Glasner: "Felice di riaverlo in buone condizioni"
La Juve blinda Locatelli, Gasp ritrova Mancini, i parziali di Champions: le top news... La Juve blinda Locatelli, Gasp ritrova Mancini, i parziali di Champions: le top news delle 22
Che spettacolo a Monaco! Real avanti 3-2 sul Bayern al 45': così si va ai supplementari... Che spettacolo a Monaco! Real avanti 3-2 sul Bayern al 45': così si va ai supplementari
A Londra ci si diverte meno: 0-0 tra Arsenal e Sporting dopo i primi 45', palo di... A Londra ci si diverte meno: 0-0 tra Arsenal e Sporting dopo i primi 45', palo di Catamo
Ancora Arda Guler all'Allianz Arena: il Real Madrid si riporta davanti al Bayern Ancora Arda Guler all'Allianz Arena: il Real Madrid si riporta davanti al Bayern
Bologna, Italiano: "Domani torna Ravaglia. Tutti gli attaccanti in campo? Non serve"... Bologna, Italiano: "Domani torna Ravaglia. Tutti gli attaccanti in campo? Non serve"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, in arrivo un altro rinnovo di contratto: per Locatelli pronto accordo fino al 2030
Immagine top news n.1 Gravina a Le Iene: "Amareggiato, quanto fatto non poteva essere migliorato. La gente dimentica..."
Immagine top news n.2 Fiorentina, Vanoli: "Bello l'abbraccio del Franchi a Sarri. Ma io spero di restare qua"
Immagine top news n.3 Giocatore dominante in una squadra dominante. Kvaratskhelia fa le fortune del PSG (anche senza segnare)
Immagine top news n.4 Non c'è pace per Milik: nuovo infortunio muscolare, la nota della Juventus
Immagine top news n.5 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Inter, Chivu raddoppia: i dettagli del rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro
Immagine top news n.7 Le voci su Allegri in Nazionale sono vere, ma non destabilizzano: ecco perché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A
Immagine news podcast n.4 Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie D n.1 Prato, Berti è chiaro: "L'anno prossimo vorremmo fare il Grosseto della situazione"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, che mercato servirà in estate? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Gianluca Di Marzio: "Roma, è un rebus. FIGC, spero entri un ex calciatore come..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Arda Guler a segno dopo 35 secondi: suo il gol più veloce nella storia del Real in Champions
Immagine news Serie A n.2 Il Principe Giannini: "Polemica Gasp-Ranieri? Brutta da vedere, non me ne capacito"
Immagine news Serie A n.3 Mateta scartato dal Milan a gennaio per infortunio, Glasner: "Felice di riaverlo in buone condizioni"
Immagine news Serie A n.4 La Juve blinda Locatelli, Gasp ritrova Mancini, i parziali di Champions: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Che spettacolo a Monaco! Real avanti 3-2 sul Bayern al 45': così si va ai supplementari
Immagine news Serie A n.6 A Londra ci si diverte meno: 0-0 tra Arsenal e Sporting dopo i primi 45', palo di Catamo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, fastidio alla gamba destra per Coda: stop giornaliero precauzionale per l'attaccante
Immagine news Serie B n.2 Gli strascichi di Padova-Empoli: l'AIA ammette l'errore del VAR. E Serra non è arruolato
Immagine news Serie B n.3 Bari, buone notizie per De Pieri: ha svolto gran parte del lavoro odierno con i compagni
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica marcatori: dopo Catanzaro-Modena, non cambiano le prime 5 posizioni
Immagine news Serie B n.5 Classifica assistman Serie B 2025/2026: Calò stabile in vetta. Palumbo insegue
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Hainaut: "Sapremo sostenere la pressione. Ho fiducia totale in noi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il mese folle del Catania: da Toscano a Viali...da Viali a Toscano. Ne risentirà la stagione?
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia di nuovo a Catania. Torna Toscano
Immagine news Serie C n.3 Dopo il cambio in panchina, l'esonero del Ds: a Catania interrotto il rapporto con Pastore
Immagine news Serie C n.4 A poco più di un mese dal suo esonero, Toscano torna sulla panchina del Catania: la nota
Immagine news Serie C n.5 Il Catania ci ripensa: esonerato Viali con tutto il suo staff dopo sole quattro partite
Immagine news Serie C n.6 Catania, ci siamo per un nuovo ribaltone in panchina: via Viali, torna Toscano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Giugliano e la 100ª in azzurro: "Spero ce ne siano tante altre"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin: "Il risultato che volevamo per lottare per il nostro sogno"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia di Soncin passeggia sulla Serbia. A Leskovac finisce 6-0 per le azzurre
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?