TMW Giannini: "Colpito da Chivu, a Napoli troppe assenze. Il Milan non poteva fare molto di più"

Nell’intervista rilasciata a TMW questa sera, Giuseppe Giannini ha parlato di diversi temi legati al campionato italiano, a partire dall’Inter che si avvia a vincere il 21º scudetto della sua storia: “Mi ha colpito la saggezza di Chivu, al suo primo anno ha dimostrato di sapere gestire grandi campioni. Ha tirato fuori tutta la sua esperienza, essere stato un grande giocatore aiuta: mi sembra molto pacato e lucido anche nelle dichiarazioni. A prescindere dalla forza della sua squadra, è stato sempre bravo”.

Cosa è mancato al Napoli?

“Ha avuto tante assenze, diversi giocatori fuori e ha perso terreno. Altrimenti sarebbe stato un bel duello fino all’ultimo”.

Il Milan di Allegri poteva fare di più?

“Secondo me no, la forza del Milan è quella. Davanti stenta e non è brillante nel gioco, nel dimostrare di avere idee chiare in campo”.