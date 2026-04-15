Arda Guler a segno dopo 35 secondi: suo il gol più veloce nella storia del Real in Champions
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Il primo tempo di Bayern Monaco-Real Madrid vale un record per Arda Guler. A segno dopo appena 35 secondi, a una topica di Neuer, il fantasista turco ha così realizzato il gol più veloce di sempre nella storia madridista nella massima competizione UEFA.
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