Live TMW Bologna, Italiano: "Non piango, ma il rosso non c'era come a Genova. Mercato? Non ne parlo"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro il Parma nella ventiquattresima giornata della Serie A 2025/26 (0-1 il risultato finale firmato dalla rete di Ordonez), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

15.32 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Bernardeschi ha detto che vi sta mancando qualcosina. Cosa vi sta mancando?

"Se Bernardeschi pensa questo ne parlerò con lui. A me non ha detto nulla, magari nella prossima conferenza stampa saprò rispondervi. Oggi abbiamo fatto una grande partita in inferiorità numerica. Oggi siamo il palo di Orsolini e il gol subito da quaranta metri in ripartenza. Lo scorso anno quel palo sarebbe andato dentro. Ho visto una grande prestazione".

Come giudica l'espulsione di Pobega?

"Non voglio venire qui a piangere, ma l'espulsione di Skorupski a Genova non c'era, oggi Pobega tampona un avversario e viene espulso. 70' in inferiorità numerica ti condizionano. Una prestazione come quella di oggi non merita questo risultato. Mi dispiace per la gente. Mercoledì avremo un'altra partita importante in una competizione che l'anno scorso ci ha visti protagonisti. Dobbiamo ridurre gli errori a zero perché ora ad ogni piccolezza prendiamo gol".

Come giudica il mercato?

"Questi siamo e con questi tireremo la carretta fino a maggio. Non parlo di mercato, non l'ho mai fatto".

Come mai l'esclusione di Helland dalla lista Uefa?

"Non possiamo avere tre centrali difensivi in panchina e meno esterni offensivi. Dietro siamo coperti, invece gli esterni sono i primi ad uscire. Mi dispiace per Helland, ma questa decisione mi sembra logica".

Gli accorgimenti tattici che ha adottato (centrocampo a tre, ndr) sono funzionali per subire meno gol?

"Anche io vorrei una dimensione come quella dell'anno scorso, ma in questo momento qualsiasi errore viene pagato caro. Mi dispiace che si creino processi dopo la sconfitta con il Milan. Il Milan è più forte di noi e questo è un dato di fatto. Oggi l'analisi è diversa: in inferiorità numerica non abbiamo mai sofferto. Mi auguro solo che inizia a girarci un po' più a favore. Ci manca un 1% per svoltare".

Ora deve lavorare sulla testa dei giocatori?

"Non ci stiamo disunendo, siamo ancora vivi e crediamo in quello che facciamo. Non possiamo abbatterci perché mercoledì avremo un quarto di finale contro la Lazio e se faremo una grande partita, forse, torneremo a gioire nel nostro stadio. Ripeto, vedere gente che va via prima del fischio finale è il mio più grande rammarico. Vogliamo far tornare a gioire la nostra gente. Ringrazio i tifosi perché sono delusi quanto noi ma non ci stanno abbandonando e fischiando".

15.45 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.