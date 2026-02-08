Bologna in crisi, Bernardeschi: "Italiano ha tutto per uscirne, ma ci manca solo il risultato"

Tante, troppe sconfitte per il Bologna. Ben dieci in questo campionato, di cui quattro consecutive nelle ultime quattro partite. Si è aperta una vera e propria crisi in casa rossoblù: squadra al decimo posto in classifica e ben distante dalla zona Europa. Cosa sta accadendo alla formazione di Vincenzo Italiano? Cosa può fare quest'ultimo per uscirne?

Domande a cui risponde Federico Bernardeschi, intervenuto in conferenza stampa: "Credo che il mister abbia l'esperienza ed il carattere per affrontare un momento come questo. La squadra ha grandi valori umani. Dobbiamo capire cosa ci sta mancando in campionato, perché in Europa League abbiamo fatto un gran percorso. Inutile nascondersi, ma penso che abbiamo la personalità ed il carattere per tirarcene fuori".

Cosa vi sta mancando? È un problema di testa?

"Sicuramente quando non si vince da tanto tempo, un po' di incertezze affiorano. Dobbiamo essere bravi a ritrovare consapevolezze e certezze. Ci sta mancando il risultato: creiamo molte occasioni e non concretizziamo e poi prendiamo gol al primo tiro in porta".