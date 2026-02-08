Disastro Bologna, quarta sconfitta di fila in Serie A. E al Dall'Ara non vince da mesi
Niente da fare, anche il derby emiliano volta le spalle al Bologna, battuto 0-1 in casa dal Parma al termine di una partita pazza e ricca di ribaltamenti di fronte. Vissuta in buona parte in inferiorità numerica, ma persa proprio poco dopo aver ristabilito la parità negli effettivi in campo, con un tiro da fuori area di Ordonez a tempo quasi scaduto che ha certificato lo stato di crisi ormai piuttosto prolungato in cui si muovono gli emiliani.
Quella contro il Parma è infatti la quarta sconfitta di fila in Serie A per il Bologna di Italiano. In campionato il rendimento degli ultimi mesi è evidentemente sotto la media, fosse anche solo quella attesa. Se si esclude il successo per 3-2 sul campo dell'Hellas Verona (ultimo in classifica) di metà gennaio, infatti, bisogna tornare indietro addirittura al 22 novembre scorso per ritrovare un successo in campionato dei rossoblù.
La crisi del Bologna di Italiano è reale, tangibile, si tocca con mano. E riguarda soprattutto il rendimento al Dall'Ara, dove in campionato la vittoria ormai manca da 3 mesi, da quel 2-0 al Napoli del 9 novembre. In generale, al Dall'Ara il successo manca ormai di fatto da due mesi a questa parte, tra l'altro proprio col Parma, ma agli ottavi di Coppa Italia.