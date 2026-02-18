Bologna, Italiano: "Tutti parlano di un Orsolini in difficoltà, ma ha fatto già 11 gol..."

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Brann, andata del playoff di Europa League:

Che valore ha questa partita in questo momento?

"In questi momenti servirebbero più giorni per gioire di una vittoria così importante come quella di Torino. Siamo stati catapultati direttamente in una partita importantissima per quelli che sono i nostri obiettivi. Conosciamo gli avversari, questa sfida può farci andare avanti in una competizione in cui teniamo ad arrivare il più lontano possibile. Mi auguro che la vittoria abbia dato serenità ai ragazzi, in questi giorni li ho visti diversi. Sarà una gara da 180 minuti, voglio attenzione e concretezza per arrivare a Bologna con un risultato che possa permetterci di andare avanti".

Perché il Bologna funziona meglio in trasferta? Cosa lasciò la gara col Brann della prima fase?

"Siamo rimasti in dieci subito ma facendo una grande partita, concedendo quasi niente. Anche con l'uomo in meno abbiamo recriminato per gli errori. Loro sono fermi da un po' ma saranno pronti per la partita. Sulle trasferte, credo che spesso nel calcio ci sia il frutto del caso. Non so spiegarmelo, ma ultimamente le prestazioni non sono state così negative come dice il risultato".

Avete affrontato le situazioni che vi hanno portato ai risultati negativi dell'ultimo periodo?

"Nell'arco di una stagione, quello che è successo a noi di solito è diluito. Noi abbiamo messo insieme espulsioni, errori, avversari in grandissima forma... Abbiamo pagato questo. Nelle ultime gare abbiamo lavorato sulla compattezza, le ultime tre gare abbiamo lavorato bene da questo punto di vista. Dobbiamo iniziare a pensare che quello che stiamo facendo non sta bastando, mi auguro che aumenti la concretezza perché in campionato abbiamo necessità di vincere e in Europa sono tutte importantissime".

Il Brann è la partita più importante dell'anno? C'è una partita che rigiocherebbe?

"La gara è importante, per quello che si deciderà. Se perdi sei fuori, quindi è una delle più importanti della stagione. Loro avranno una marci in più perché l'ambiente sarà caldo e noi dovremo essere pronti. In campionato soprattutto penso al Como e al Genoa, avessimo preso punti lì avremmo forse avuto qualche punto in più".

Il fatto che il Brann sia fermo in campionato cambia qualcosa?

"Oggi ho fatto una battuta: il più forte glielo abbiamo tolto, ovvero Helland. Siamo andati a ritroso a vedere cosa avevano fatto prima, penso riproporranno quello che hanno fatto anche contro di noi. Poi però dovremo farci trovare pronti, serve anche adattarsi".

Come sta Orsolini?

"Con lui ho parlato ieri. Nonostante tutto deve restare sereno, è già a quota 11 gol e sa quanto è importante il suo mancino e la sua concretezza. Possono capitare momenti così, lui deve essere sempre un valore aggiunto. Con la Lazio ha fatto un'ottima partita, dispiace perché i rigori li hanno sbagliati i due rigoristi designati. Deve stare sereno e tranquillo, tutti parlano di un Orso in difficoltà ma ripeto che è già a 11 gol… Lo voglio sereno e tranquillo e cercare di essere decisivo".

Bernardeschi e Orsolini possono coesistere?

"Fede nella metà campo avversaria è libero, spesso esce per andare a lavorare dentro il campo, gli piace assistere i compagni. Chi ha letture e intravede spazi per fare male lo può fare, quelli tecnici e fantasiosi possono muoversi dove vogliono. Per l'esperienza e l'intelligenza che ha penso possa dare tanto, ci è mancato perché si è fatto male quando stava spiccando il volo. Ha grandi numeri dall'aspetto fisico e della velocità, ha ancora un gran motore, mi auguro che in questi ultimi mesi tutti quelli davanti ci diano qualcosa in più".

Come vede Helland? Perché è rimasto fuori dalla lista UEFA?

"Siamo contenti di averlo con noi, ha grande prospettiva. E' un patrimonio importante per la società, lo sapeva anche lui che sarebbe potuto restare fuori dalla lista UEFA perché abbiamo preferito avere un'arma in più davanti come Dominguez".