Il Toto prende per le corna il Toro: il Bologna spezza la serie nera

Il Bologna ritrova sorriso e sostanza espugnando il campo del Torino con una prova matura, ordinata, da squadra che sapeva di non poter più sbagliare. Dopo quattro sconfitte consecutive, la formazione di Vincenzo Italiano torna a vincere e lo fa con personalità, interrompendo un digiuno che durava dal 15 gennaio.

La gara si mette subito in discesa per i rossoblù grazie a un episodio: un’autorete di Nikola Vlasic rompe l’equilibrio e indirizza il match. Il Torino però non si disunisce e lo stesso Vlasic trova il modo di riscattarsi firmando il pareggio, riportando la sfida sui binari dell’incertezza e accendendo l’entusiasmo del pubblico granata.

Il Bologna, però, non perde compattezza. Gestisce i ritmi, limita le ripartenze avversarie e attende il momento giusto per colpire. Quel momento arriva con Santiago Castro, che finalizza un’azione ben costruita e firma il gol decisivo. Una rete pesante, che vale tre punti e restituisce fiducia a tutto l’ambiente.

Italiano può essere soddisfatto soprattutto per l’atteggiamento: squadra corta, attenta, capace di soffrire senza scomporsi. Un segnale importante dopo settimane complicate, in cui risultati e morale avevano iniziato a scricchiolare.

Ora la parola chiave sarà continuità. Il Bologna ha dimostrato di poter reagire, ma servirà confermarsi già dalle prossime uscite. In campionato resta il nodo Dall’Ara, dove la vittoria manca dal 9 novembre: ritrovare il successo anche davanti al proprio pubblico sarà fondamentale per dare stabilità alla rincorsa.

Intanto, però, l’orizzonte si tinge di Europa. Giovedì, infatti, ci sarà il primo atto dei playoff di Europa League contro il Brann: appuntamento che può dare ulteriore slancio alla stagione. Con questo spirito e questa solidità, Italiano può guardare avanti con rinnovato ottimismo.