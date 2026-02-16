Cosa c'era di diverso nel Bologna a Torino? Italiano: "Grande qualità già nel riscaldamento"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parlando in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 della sua squadra sul campo del Torino si è soffermato anche sull'atteggiamento diverso mostrato dai rossoblù, per uscire dalla crisi.

A proposito dell'atteggiamento del Bologna contro il Torino, ha detto Italiano: "C'era grande attenzione già nel riscaldamento, avevamo grande qualità già durante il riscaldamento. I due gol fatti sono di qualità, lo avevamo visto già nel riscaldamento. Approccio e mentalità ci hanno premiato: abbiamo fatto il calcolo, dall'Inter sono passati 45 giorni e da lì ci siamo allontanati tanto perdendo troppe gare, alcune anche immeritate. E' venuto fuori l'orgoglio, sono contento perché attacchiamo la spina nei momenti che contano".

Quindi l'allenatore del Bologna ha ampliato anche lo sguardo al cammino dei tempi recenti: "Avevamo vinto a Verona, poi con il Maccabi, ma senza dare continuità di risultati. Bene oggi, i ragazzi hanno capito l'importanza e i due gol lo dimostrano: abbiamo messo del nostro per buttarla dentro. Gli attaccanti determinano e posso farti vincere le gare, Castro ci ha regalato tre punti. Dobbiamo aggiungere altre prestazioni così, ma anche meglio. Non siamo una squadra che si deprime, ma ci presentiamo sempre approcciando bene e lavorando. Oggi la differenza è stata fatta nella testa, i gran gol fatti lo hanno dimostrato".

