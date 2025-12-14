Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: Italiano sorprende con Pobega, Spalletti sceglie David

Alle 20:45 scendono in campo Bologna e Juventus, nel programma della 15^ giornata di Serie A.

Sono state rese note le scelte di formazione dei due allenatori, che hanno rispettato quasi in toto le indicazioni date alla vigilia. Nel Bologna, Italiano ricompone la coppia con Heggem e Lucumi al centro della difesa, ma sorprende con la scelta di Pobega trequartista, preferito a due specialisti del ruolo come Odgaard o Bernardeschi, entrambi inizialmente in panchina. Quasi tutto confermato anche lato Juventus, con Spalletti che affida le proprie speranze difensive alla K3 (Kalulu e Koopmeiners come braccetti di Kelly), con McKennie ancora una volta adattato a cursore a tutta fascia. In attacco, con Vlahovic ancora infortunato, il tecnico di Certaldo punta sul canadese David, preferito almeno in partenza a Openda.

Di seguito le formazioni ufficiali.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Pobega, Cambiaghi; Dallinga.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Castro, Bernardeschi, Rowe, Immobile, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Markovic, Sulemana, Fabbian.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi.

Allenatore: Luciano Spalletti.