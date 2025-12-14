Juventus, Cabal: "Felice per la squadra. Spalletti vuole tanto: sa che posso darlo"
Il terzino della Juventus Juan Cabal ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-1 sul campo del Bologna nella sfida valevole per la 15^ giornata di Serie A.
Con chi ha scambiato la maglietta?
"Con Bernardeschi, che è stato qui alla Juventus. Sono felice per la squadra, che ha lasciato tutto in campo".
Dopo il gol hai baciato un tatuaggio.
"Il tatuaggio di mio figlio, ho fatto gol per lui".
Il tuo rapporto con Spalletti?
"Vuole tanto da me, perché so che posso dare tanto".
