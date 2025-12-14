Live TMW Juventus, Spalletti: "Partita fondamentale, ora non si può tornare indietro"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo della Juventus contro il Bologna nella quindicesima giornata della Serie A 2025/26 (0-1 il risultato finale firmato dalla rete di Cabal), è intervenuto Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.14 - Inizia la conferenza stampa di Luciano Spalletti.

È una vittoria che vi rilancia?

"Devo fare i complimenti al Bologna per il calcio che esprime e di conseguenza ai miei ragazzi per la vittoria conseguita su un campo difficile e contro una squadre che gioca uomo su uomo e che ti mette in grande difficoltà. Oggi non avevamo scappatoie dalla loro pressione se non appoggiarci al portiere o cercare la punta. Il ruolo del portiere nel calcio moderno è fondamentale perché diventa un calciatore a tutti gli effetti. Alla fine abbiamo tentato di liberarci del loro pressing cercando il nostro centravanti e da una di quelle palle è nata l'espulsione. Ma giocare contro il Bologna è davvero complicato: non a caso sono primi in diverse statistiche di aggressione e recupero palla. Spero che questa prestazione faccia capire ai miei giocatori di che pasta sono fatti e che sono in grado di giocare tali partite in tale maniera: me lo auguro perché ora ci attende un altro test ancora più difficile di questo e vedremo se abbiamo imparato la lezione".

Come giudica la prestazione di McKennie?

"È un giocatore duttile, che sa adattarsi a situazioni e ruoli. Questa sera è stata una battaglia uomo su uomo e sono saltati entrambi i moduli delle due squadre. Lui in questo è bravissimo e sa adattarsi in tutte le posizioni del campo. È un giocatore moderno".

È scattato qualcosa nella testa dei giocatori?

“A loro non bastano le mie parole, ma servono le conferme da quello che viene detto fuori. Speriamo che questa prestazione li convinca. Dalla partita che hanno fatto stasera non possono tornare indietro: è stato un esame fondamentale"

23.24 - Termina la conferenza stampa di Luciano Spalletti.