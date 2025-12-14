Marchegiani: "Bologna male a centrocampo. Spinta su David? Non era rigore per la Juve"

Vittoria esterna molto preziosa per la Juventus, che ha battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara. L'ex portiere Luca Marchegiani, presente negli studi di Sky Sport, ha così commentato la partita: "Openda bene quando è entrato, David comunque si è dato molto da fare e ha giocato la parte di match più difficile. Per me il centrocampo del Bologna non è riuscito a performare quanto fa solitamente: Ferguson male, Pobega tanto dinamismo ma fuori dal gioco. All'inizio hanno calciato anche in porta, ma la sensazione era che la Juventus quando ripartiva, trovava spazio. Poi è mancato qualche ultimo passaggio, ma nel complesso bene la Juventus. E nel secondo tempo ha legittimato".

Prosegue Marchegiani, facendo un punto più specifico e globale sulla Juventus: "Siamo arrivati a questa partita come se fosse una Juventus allo sbando, con tutto sbagliato negli ultimi mercati e tante scelte di cui non si trovava il senso. Questa sera hanno giocato una partita fatta bene, ben disposti e con una squadra centrata e cosciente dei compiti. La posizione di Yildiz mi piace, perché è libero, anche se parte un po' decentrato sulla sinistra. La squadra era messa bene e ha avuto il giusto atteggiamento, ma aspetterei a pensare che la Juventus abbia risolto tutti i propri problemi".

Conclude quindi nelle sue riflessioni Marchegiani: "Spalletti, non avendo un centrocampo di grandi geometrie, vuole difensori centrali che sappiano far uscire bene la palla dietro. Ed è quello il motivo per cui fa giocare lì Koopmeiners. Non so se Kelly quello può farlo". In studio viene poi rivista la spinta di Lucumi su David nel primo tempo, così commentata da Marchegiani: "Per me rigore per quella spinta non si può dare... ".