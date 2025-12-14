Lautaro siede al tavolo dei big: la statistica che l'accomuna a Mbappé, Haaland e Kane

Lautaro Martinez segna ancora. E grazie al suo gol, permette all'Inter di battere il Genoa 2-1 e di scavalcare Milan e Napoli in classifica, piazzandosi al primo posto in solitaria. In totale, sulle 20 partite stagionali dell'Inter, l'argentino ha portando in dote 12 gol e 3 assist.

Il Toro è fra i 4 giocatori dei top 5 campionati europei ad aver preso parte a più di 10 gol (con 8 reti e 3 assist nell'attuale campionato) in ognuna delle ultime 7 stagioni. Gli altri giocatori ad aver inciso così tanto con così tanta continuità? Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane (da dati Opta). Una ulteriore testimonianza dello status mondiale oramai raggiunto dal capitano dell'Inter e soprattutto della sua continuità di rendimento, col paragone che lo mette a fianco dei tre giocatori offensivi più in vista del momento (con Yamal che per evidenti ragioni di età non può rientrare in questa statistica).

Dopo il successo sul Genoa, lo stesso Lautaro aveva così parlato: "Significa tantissimo, abbiamo preso la testa della classifica perché abbiamo lavorato e saputo soffrire. A prescindere da quello che si dice intorno a noi pensiamo solo a noi stessi, a lavorare e a dare allegria alla nostra gente. E' da anni che si parla dell'Inter perché sta facendo bene. Noi siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo tenere l'Inter in alto, è questo quello che cerchiamo ed il messaggio che c'è nello spogliatoio".