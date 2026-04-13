Antognoni sulla nomina a CT di Baldini: "Il coronamento di una carriera. Io con lui? Sarebbe bello"

Ospite a Villa Arrivabene, a Firenze, per parlare in occasione della mostra "80 nostalgia di quel giglio", lo storico capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it. Questo il suo pensiero sulla crisi del calcio italiano: "Oggi i nostri giocatori italiani giocano poco ma questo lo sanno tutti. Bisogna cercare di riportare gli italiani a giocare più spesso poi vediamo che succede. Sicuramente ci saranno dei provvedimenti".

L'ex centrocampista, oggi capo delegazione della Nazionale italiana Under 21, ha parlato anche della nomina di Silvio Baldini come ct della Nazionale maggiore per le amichevoli di giugno: "Sicuramente per lui è l’incoronamento di una carriera che l’ha visto protagonista nelle categorie inferiori però credo che abbia lavorato molto bene ed oggi merita questa ricompensa. Io con lui? Siamo all'esordio io e lui... Se dovessi essere inserito in quel contesto sarebbe una bella soddisfazione".

Infine, Antognoni ha anche parlato dei due calciatori della Fiorentina in orbita Under 21 Fazzini e Ndour: "Fazzini è un giocatore che oggi trova difficoltà ad essere inserito in un contesto di squadra. Bisogna anche ripristinare questa tipologia di giocatori, trequartista che forse manca un po’ a tutte le squadre italiane e anche alla Nazionale, quindi ci auguriamo che faccia bene perché è un calciatore con caratteristiche importanti. Ndour è il capitano della Nazionale Under-21, l’allenatore lo tiene molto in considerazione infatti sta giocando anche nella Fiorentina. E’ un giocatore importante indubbiamente".