Cagliari-Bologna, l'isola degli ex: Zortea e Lykogiannis tornano a casa, Sulemana pronto al rientro

Domenica 19 ottobre alle 15, alla Unipol Domus di Cagliari, il Bologna farà visita ai rossoblù sardi per la settima giornata di Serie A. Una partita che avrà il sapore del ritorno a casa per due giocatori di Vincenzo Italiano: Nadir Zortea e Charalampos Lykogiannis, entrambi ex Cagliari, pronti a rivivere emozioni e ricordi sull’isola che li ha visti protagonisti in tempi diversi.

Storie di vita e di sport che si intrecciano, ricordi che riaffiorano e un ritorno al passato per due calciatori che a Cagliari hanno lasciato un segno differente ma profondo.

Il trentaduenne Lykogiannis, oggi al Bologna, in Sardegna ha trascorso quattro stagioni e mezzo, diventando uno dei protagonisti più costanti del club isolano. Arrivato a gennaio 2018, il greco ha superato le 100 presenze in Serie A con la maglia del Cagliari, vivendo anni di crescita, battaglie salvezza e momenti intensi dentro e fuori dal campo. Ora ritrova quel pubblico che lo ha applaudito tante volte, ma da avversario.

Per Zortea, invece, sarà un ritorno più recente ma altrettanto significativo. Il ventiseienne laterale destro è approdato al Bologna questa estate, dopo una stagione di grande spessore proprio con il Cagliari, la migliore della sua carriera a livello offensivo. Nella Serie A 2024/2025, da quinto di centrocampo, ha firmato 6 gol in 35 giornate, numeri da bomber aggiunto che lo hanno consacrato come uno dei terzini più prolifici del campionato. Ora, sotto la guida di Vincenzo Italiano, Zortea punta a dimostrare di essere cresciuto anche nella fase difensiva, un aspetto su cui il tecnico rossoblù insiste da inizio stagione.

A completare il quadro della settimana a Casteldebole, c’è una notizia che fa sorridere lo staff tecnico: Ibrahim Sulemana, altro ex dell'incontro (21 presenze e due gol in Sardegna nel 2023-24), è finalmente tornato in gruppo. Dopo lo stop per infortunio che ne aveva rallentato l’inserimento, il centrocampista ghanese potrà sfruttare la settimana di allenamenti per mettersi a completa disposizione di Italiano. Da domani, alla ripresa dei lavori, l’obiettivo sarà chiaro: guadagnarsi la prima convocazione con la maglia del Bologna.

Per Sulemana, arrivato proprio dal Cagliari durante il mercato estivo, la trasferta in Sardegna potrebbe rappresentare un simbolico punto di partenza: il ritorno nel luogo da cui è partito, ma questa volta con addosso il rossoblù emiliano.

Se fosse un film di Mark Waters, Cagliari-Bologna si potrebbe intitolare "La rivolta degli ex". Tra ritorni, emozioni e nuovi inizi, quella di domenica sarà molto più di una semplice partita: un intreccio di destini e di storie che si rincontrano, sotto il sole d’autunno della Domus.