TMW Pagliari: "Lykogiannis innamorato di Bologna. Vrioni? Vedremo cosa succederà"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, Silvio Pagliari ha parlato di alcuni suoi assistiti partendo da Lykogiannis: "E' un ragazzo molto serio - ha sottolineato - innamorato di Bologna. Con Vincenzo Italiano ha fatto diverse partite da titolare e, con quattro competizioni, penso che possa fare un'annata da protagonista perché è un grande professionista e un grande calciatore".

Sherri è partito un po' in sordina ma poi si è ripreso.

"Era partito bene, poi c'è stato questo infortunio. Adesso è rientrato in gruppo e speriamo che col Frosinone potrà riprendersi la porta".

Vrioni continua la sua avventura sempre più entusiasmante.

"Adesso stiamo discutendo con il Montreal il rinnovo, vediamo che succede nei prossimi giorni. Entro fine ottobre sapremo il da farsi".

La sensazione è che questo rapporto possa proseguire.

"E' stato bene. Adesso vediamo quello che succede. Può rimanere in America come tornare in Europa. Il contratto scadrà a dicembre e vediamo quello che succederà nelle prossime settimane".

Mitaj?

"L'anno scorso in Arabia ha vinto tutto quello che c'era da vincere da protagonista. Ho parlato con Ramon Planes, ora all'Al-Ittihad, e ne parla benissimo. Ha fatto una partita fantastica contro la Serbia rilanciandosi in ottica girone. E' un ragazzo eccezionale, penso possa crescere come carriera e crescita personale".