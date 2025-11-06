I due più pagati nell'estate della Fiorentina in chiaroscuro: si sblocca Sohm, rimandato Piccoli

Non si risolleva la Fiorentina, che nella prima (e probabilmente anche ultima) partita con Daniele Galloppa in panchina comincia bene ma si deve arrendere alla beffarda rimonta del Mainz, che completa il sorpasso a tempo quasi scaduto e vince 2-1, rifilando ai toscani il primo passo falso nel loro cammino europeo.

Una buona notizia che emerge da Mainz è senz'altro il primo gol da giocatore della Fiorentina per Simon Sohm. Secondo acquisto più costoso dell'estate viola, il centrocampista svizzero è arrivato dal Parma per 15 milioni di euro più bonus e fino a questo momento non era mai riuscito a distinguersi in positivo. Voto 6,5 per Sohm nelle pagelle di TMW: "Forse il più rigenerato dalla 'cura Galloppa'. Trova il primo gol con la maglia della Fiorentina con un gran destro dal limite ma in generale si fa vedere in entrambe le fasi".

Meno positive invece le sensazioni trasmesse da Roberto Piccoli, colpo più costoso del calciomercato estivo viola e in generale tra i calciatori più pagati nella storia della Fiorentina. Non si sblocca ancora del tutto il centravanti, che ha sì fornito l'assist a Sohm ma ha poi cestinato due occasioni nitide, incidendo in negativo sulle dinamiche del match. Per lui voto 5: "Bella sponda per Sohm in occasione del gol ma è sprecone pochi minuti dopo in due occasioni che avrebbero potuto portarlo a raddoppiare. Solita dose di grinta e lotta contro la difesa tedesca, ma non basta ed è il primo a lasciare il campo. Ci sono 27 milioni di motivi per cui l'ex Cagliari non può permettersi di sbagliare certe occasioni".