Bologna, Pobega dopo l'intervallo: "Servono le scelte giuste, con la palla e senza"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista del Bologna Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro la Juventus.
Serve più consistenza nei duelli?
"Partita tosta e con tanti duelli. Dobbiamo essere più lucidi e fare le scelte giuste, sia con la palla che senza".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Bremer, Openda e un Yildiz che giustifica le parole di Chiellini: tanti i segnali positivi per la Juventus
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"