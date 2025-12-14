Live TMW Juventus, Cabal: "Questi 3 punti ci rimettono in lotta per la vittoria del campionato"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo della Juventus contro il Bologna nella quindicesima giornata della Serie A 2025/26 (0-1 il risultato finale firmato dalla rete di Cabal), è intervenuto proprio Juan Cabal. Il difensore bianconero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.01 - Inizia la conferenza stampa di Juan Cabal.

Come giudica la sua prestazione condita dal gol vittoria?

"Ora arrivano partite importanti ed è fondamentale iniziare a fare punti. Oggi era una di quelle gare ed era importantissimo vincere. Tra una settimana lo sarà altrettanto contro la Roma. Sono felice per il gol ma di più per aver aiutato la squadra. I tre punti sono la cosa più importante di oggi e tutti noi che partiamo dalla panchina lavoriamo per incidere a gara in corso".

Può essere la gara della svolta della Juventus?

"Assolutamente sì, questi tre punti ci rimettono in lotta per la vittoria del campionato. Ora dobbiamo dare continuità con la Roma".

Cosa vi siete detti con Spalletti in settimana?

"Sapeva che arrivavo da un infortunio lungo e lui è stato bravo a parlarmi e darmi fiducia. Non solo con me, ma con tutto il gruppo. Per questo andiamo in campo a morire per lui".

23.04 - Termina la conferenza stampa di Juan Cabal.