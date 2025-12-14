Juventus, Kelly e il ritorno in campo di Bremer: "Importante averlo di nuovo con noi"
Il difensore della Juventus Lloyd Kelly ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-1 sul campo del Bologna nella sfida valevole per la 15^ giornata di Serie A.
Quanto è importante aver vinto su un campo così difficile?
"Molto importante. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, era importante giocare il nostro miglior calcio per tornare a vincere".
Che effetto fa aver ritrovato Bremer?
"Sono sicuro che sia felice di essere tornato con noi, importante averlo di nuovo".
