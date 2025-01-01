Juventus, Spalletti: "Va detto bravi ai ragazzi. Cabal? Deve correggere la sua emozione"

L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Bologna vinta per 0-1 e valevole per la 15^ giornata di Serie A.

E' la vittoria più bella e importante da quando allena la Juve?

"Sicuramente sì, incontravamo una squadra che ha un valore, forza ed entusiasmo. Squadra lavorata bene e costruita bene, anche in 10 ci hanno creato situazioni difficili. Aver vinto qua è ancora più merito per i miei calciatori e stasera gli va detto bravi veramente".

Il cambio di Cabal è stata la mossa decisiva?

"Se non fai risultato e non migliori diventa difficile, ma io delle cose fatte bene in allenamento le avevo viste. Li avevo trovati energici e reattivi, c'era bisogno di una prestazione che desse tranquillità e spero che metta loro nelle condizione di ripeterla. Stasera la squadra è stata dentro la partita, andando oltre ai duelli individuali a cui ti costringe il Bologna. Cabal deve imparare talvolta a correggere la sua emozione. Ha gamba e forza, è talentuoso anche chi fa 2o volte i 100 metri a tutto fuoco e lui ha questo. Nelle partite che ha giocato fino a dora è stato troppo sporco per il valore che ha, per cui gli ho rotto un po' le scatole".

Openda l'ho visto molto bene?

"E' un calciatore differente, è uno che lega il gioco: a volte mi sembra più una seconda che una prima punta. Un calciatore che probabilmente, contro squadre come il Bologna, si trova più a suo agio perché ha 60 metri di strappo fatti di potenza e velocità pura. E' stato un po' avvantaggiato dal tipo di partita e dal modo di giocare del Bologna".