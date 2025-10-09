Da Venezia al Celta Vigo, ora Radu è il portiere titolare di una squadra che fa l'Europa

Per Ionut Radu è iniziata una nuova vita, addio all'Italia e alla Serie A (anche se per lui ci sarebbe stato da ripartire dalla B, considerando la retrocessione del Venezia in cui era approdato da gennaio) per avventurarsi in Liga, con la maglia del Celta Vigo dei quali è divenuto sin da subito il portiere titolare.

Un corteggiamento prolungato, quello che ha portato il Celta Vigo ad affondare il colpo con il Venezia già a metà del mese di giugno. Un interesse certificato dalla titolarità immediata: Radu ha infatti giocato tutte e 10 le partite della sua squadra in questo avvio di stagione, tra Liga e coppe europee, pur senza ancora riuscire a tenere mai inviolata la sua porta. Nelle ore subito successive alla firma con il Celta, lo stesso Radu aveva raccontato: "Hanno contattato il mio agente due mesi fa e hanno mostrato grande interesse nei miei confronti. Ero interessato anche al progetto del Celta perché sta diventando un club molto importante".

Radu, comunque, avrà modo di incrociare la propria traiettoria calcistica con quella della Serie A almeno un'altra volta. Sì, perché l'11 dicembre prossimo è in programma la sfida al Balaidos tra il Celta e il Bologna, partita valevole per la 6^ giornata della Fase Campionato di Europa League.

IONUT RADU - CELTA VIGO

Presenze: 10

Da titolare: 10

Reti subite: 13

Porte inviolate: 0