Sudtirol, Odogwu dopo il rinnovo: "Estremamente felice per la fiducia"

Raphael Odogwu, subito dopo il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 con il Sudtirol, ha manifestato tutta la sua soddisfazione attraverso i canali ufficiali del club altoatesino:

“Questo rinnovo mi rende estremamente felice. Sono arrivato cinque anni fa e, con questo nuovo contratto, il mio percorso con la società raggiungerà i sette anni: un periodo più lungo di quanto avrei mai immaginato. Provo profonda gratitudine e desidero ripagare sul campo la fiducia che la società ha riposto in me fin dal primo momento. Quando sono arrivato a 29 anni, non avrei mai pensato di poter raggiungere traguardi così importanti.

Ci speravo, ma non lo immaginavo. E invece, grazie al lavoro costante, sia individuale sia di squadra, siamo riusciti a portare la società a livelli davvero elevati. In questi anni ho avuto l’onore di affermarmi come uno dei senatori e leader dello spogliatoio, assumendomi maggiori responsabilità, soprattutto nei confronti dei più giovani. In questo percorso ho avuto la fortuna di poter osservare e imparare da professionisti come Fabian Tait e Giacomo Poluzzi, prendendo spunti preziosi per affinare il mio ruolo e contribuire alla crescita del gruppo.”