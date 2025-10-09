TMW Radio Sabato: "Inter, quest'anno un turnover diverso. E Italiano lo vedrei bene..."

L'ex calciatore Antonio Sabato è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

L'Inter è tornata?

"La squadra si è ripresa fisicamente, abbiamo visto giocatori interessanti davanti, quando lo scorso anno giocavamo con uno in meno quando dovevano giocare quelli. Non c'erano sostituti all'altezza, quest'anno ce l'abbiamo. Abbiamo un turnover anche diverso, e i giocatori importanti sono tornati in una condizione ottimale".

Che ne pensa della polemica Dimarco-Inzaghi?

"Preferisco un confronto faccia a faccia, non è bello parlare con un tecnico a distanza passando per i media. Abbiamo anche visto Frattesi, che è stato gestito 'particolarmente' dal Inzaghi. Se a un giocatore fai fare solo spezzoni di gara, la condizione ottimale non la raggiungerà mai".

De Rossi, Palladino, Spalletti e Mancini: chi rientrerà in gioco quest'anno?

"Spalletti, direzione Fiorentina. E alla Juventus vedrei bene in futuro Italiano".

Roma, Gasperini ha avuto un ottimo inizio:

"Davanti ha poco rispetto a quanto aveva a Bergamo, e lavora su altri reparti. Gli allenatori intelligenti sono questi, non quelli che vogliono giocare allo stesso modo con giocatori non adatti".