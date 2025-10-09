Cesena, Francesconi: "Siamo forti, ci riprenderemo. Possiamo centrare i playoff"
Ospite delle colonne di TuttoCesena Matteo Francesconi, 21enne centrocampista del club romagnolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni per fare il punto della situazione in questa sosta per le Nazionali del campionato di Serie B:
"La sosta ci permetterà di ricaricare le pile e magari di mettere a posto qualche nostro problemino. Io però avrei preferito giocare subito. La voglia di riscattare gli ultimi due ko è alle stelle. Siamo partiti a fari spenti, senza grosse aspettative. Poi la nostra ottima partenza ha cambiato un po’ le carte in tavola, rendendoci più consapevoli della nostra forza. Certo, siamo reduci da due battute d’arresto molto pesanti, però credo nella nostra forza. Possiamo centrare come la scorsa stagione il traguardo dei playoff".
Spazio, poi, ad una valutazione sulla lotta per la Serie A: "Palermo e Venezia hanno sicuramente qualcosa in più di tutte le altre pretendenti al grande salto: punto su di loro. Anche se pure il Modena potrebbe giocarsi le sue chance sino alla fine".
