Un'estate ad aspettare la Juventus. E solo 13 minuti per Kolo Muani nel Tottenham

Dopo aver trascorso un'estate ad aspettare l'accordo con il Paris Saint-Germain per rendere effettivo il suo ritorno alla Juventus, l'attaccante francese Randal Kolo Muani si è visto costretto ad andarsene altrove e nello specifico a dover ricominciare dal contesto del Tottenham, in Premier League. Come a suonare da beffa, nuovamente a seguito di un trasferimento a base prestito. La stessa formula che nel momento in cui c'era da parlare di ritorno in bianconero appariva quale freno.

In un Tottenham tutto nuovo, a partire dall'allenatore Thomas Frank che ha rimpiazzato in panchina Postecoglou al quale non è bastato il trionfo nella scorsa Europa League, ancora però Kolo Muani non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che confidava di poter avere. Non è al livello di importanza che aveva acquisito nei pochi mesi di Juventus, per esprimersi in maniera meno astratta.

Sul mancato ritorno di Kolo Muani alla Juventus i retroscena si sono sprecati: per qualcuno un'apertura del Paris Saint Germain era effettivamente arrivata, ma fuori tempo massimo, per qualcun altro invece i rapporti tra le parti si sarebbero incrinati a tal punto da aver fatto inserire il nome del dg bianconero Comolli nell'elenco dei 'nemici' di Al Khelaifi. Qualsiasi sia la verità, rimane che Kolo Muani alla Juve non ci è tornato ma è ripartito dal Tottenham. Ancora, in realtà, è come se non lo avesse fatto: per lui fino ad ora solo una presenza da subentrante, appena 13 minuti nella vittoria d'esordio con il Villarreal in Champions League.

RANDAL KOLO MUANI - TOTTENHAM

Presenze: 1

Da titolare: 0

Reti: 0

Assist: 0