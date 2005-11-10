Bologna, il Primavera Lo Monaco: "Sogno l'esordio coi grandi. Berna e Orsolini sono ispirazione"

Nel Bologna Primavera c'è un giovane che si sta prendendo la scena. Si chiama Luca Lo Monaco, trequartista classe 2008, e oggi ha parlato al Resto del Carlino. Queste le sue parole: "La stagione è iniziata piuttosto bene, però comunque l’importante non è accontentarsi ma continuare su questo andazzo e cercare di fare il meglio possibile. L’obiettivo è comunque quello di far bene e puntare in alto. A livello personale il sogno è quello di esordire qui, di giocare con il Bologna in prima squadra, però comunque tutto con calma, ogni cosa ha il proprio tempo".

Il salto dalla Primavera tra i grandi, magari come Raimondo?

"Speriamo. L’esempio di Raimondo è un esempio da seguire perché comunque ha fatto l’altra fila delle giovanili e quindi era come noi, possiamo dire".

Chi sono i suoi idoli?

"Messi lo è sempre stato. Adesso tra i giocatori più attuali direi Nico Paz. Italiani? Bernardeschi, che abbiamo in casa, è un gran giocatore e poi ovviamente Orsolini".

Che effetto fa averli così vicino?

"Vederli ogni giorno è una fonte di ispirazione. Appunto il sogno è quello di diventare come loro. Con Tedesco abbiamo fatto un’amichevole con tutta la Primavera, è sembrato un buon mister, purtroppo non è andata come sperava e come speravamo tutti. Alla fine il calcio è anche questo".