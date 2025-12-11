Bologna, Ravaglia: "Il nostro obiettivo è di fare più punti possibile per non fare calcoli alla fine"
Il portiere del Bologna, Federico Ravaglia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Vigo: "Partita importantissima, il nostro obiettivo è di fare più punti possibile in modo da non dover fare calcoli alla fine. Faremo il massimo questa sera".
C'è questa attenzione alla fase difensiva?
"Si, deve essere massima. Il nostro modo di giocare è offensivo, qualche occasione si può concedere. Sicuramente quando vai a pressare l'avversario in maniera aggressiva è normale concedere qualcosina, faremo in modo di limitarlo".
