Bologna, Ravaglia: "Bellissimo gruppo, abbiamo bisogno di tutti. Skorupski ci sostiene sempre"

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, parla ai microfoni di Dazn nel postpartita del pareggio per 1-1 contro la Lazio, valevole per la 14ª giornata di Serie A. L'estremo difensore rossoblù commenta la sua prestazione e l'importanza del gruppo squadra.

Quante belle parate! È stata una grande partita.

"È stata una grande partita da parte di tutti, sicuramente ho avuto un po' più di lavoro da fare. Oggi è andata bene, sono contento e ci portiamo a casa la grandissima prestazione della squadra. Continuiamo così perché tra poco siamo di nuovo in campo."

Skorupski vi ha seguito qui, quindi la sua vicinanza è importante per te.

"Lukasz è qua da tanto tempo ed è diventato uno dei giocatori più importanti per questa squadra. Dal momento che si è infortunato, ho la consapevolezza di dovermi far trovare pronto, di lavorare. Però lui ci sostiene sempre, siamo un bellissimo gruppo. Non solo lui ma tutti gli altri, anche gli altri ragazzi infortunati ci sostengono da fuori, i ragazzi in panchina. Sappiamo che siamo un grande gruppo, abbiamo bisogno di tutti. Non ci sono 11 titolari ma tutta la squadra è importante, tutto il gruppo. Questa è la nostra forza."