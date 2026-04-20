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"Stagione finita". Qualcuno avvisi Italiano: il Bologna può ancora andare in Europa

"Stagione finita". Qualcuno avvisi Italiano: il Bologna può ancora andare in EuropaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 13:10Serie A
Dimitri Conti

Qualcuno è stato colpito dalle dichiarazioni di ieri sera di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta per 2-0 del suo Bologna sul campo della Juventus. Non la frase su Bernardeschi che è suonata di fatto come un'ammissione di colpa presa dal tecnico rossoblù, il quale pur di fargli ricevere il bagno di folla avrebbe probabilmente sottovalutato le sue condizioni fisiche precarie. No, riguarda il finale di stagione che attende la compagine rossoblù.

Sì, perché Italiano ha di fatto sancito la fine anticipata per la stagione del Bologna, quando mancano 5 giornate alla fine del campionato di Serie A. Ha detto il tecnico nel post-partita: "La stagione è finita, tra virgolette, queste ultime partite ci danno la possibilità di crescere da ogni punto di vista. Ci siamo giocati traguardi importanti fino ad aprile, ma in campionato abbiamo lasciato qualcosa".

Parole che non hanno proprio raccolto un plebiscito tra i tifosi del Bologna. Perché la stagione dei rossoblù non è da considerarsi conclusa, nemmeno matematicamente: il 7° posto dell'Atalanta dista 6 punti, con uno scontro diretto ancora da dover giocare (per quanto l'andata sia finita 2-0 per la Dea al Dall'Ara) e nessuna altra squadra nel mezzo. Servirebbe qualcosa di più vicino a un'impresa (e magari che sia l'Inter a vincere la Coppa Italia) che a ciò che suggerisce la realtà, certo, ma più di un tifoso del Bologna non ha accolto di buon grado l'aver ricevuto la sensazione di un finale di stagione senza più niente da chiedere. Anche forse per via delle tanti voci a proposito di un futuro altrove (Napoli? Milan?) al quale è stato più volte accostato negli ultimi tempi.

Cosa aveva detto invece di preciso Italiano su Bernardeschi? Queste le parole dell'allenatore del Bologna a proposito dell'infortunio lampo rimediato dal suo calciatore allo Stadium: "La colpa è mia, l'ho messo dentro. Ho visto prima della partita gli applausi del pubblico, è un ragazzo fantastico e l'ho buttato dentro per fargli prendere il tributo. Non ci voleva, penso che sia un qualcosa che non ci permetterà di utilizzarlo in questo finale".

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