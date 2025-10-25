Bologna, Italiano vorrebbe provare ad esserci al Franchi, ma lo staff medico sconsiglia

Il ritorno di Vincenzo Italiano al Franchi da ex sembra destinato a slittare. L’allenatore del Bologna, colpito da una polmonite nei giorni scorsi, difficilmente sarà in panchina domani per la sfida contro la Fiorentina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Italiano sta migliorando e non ha mai smesso di seguire la squadra, mantenendo contatti quotidiani con il suo staff tecnico dal Sant’Orsola, dove è stato ricoverato. Tuttavia, la completa guarigione richiede ancora un po’ di tempo, motivo per cui la sua presenza al “Franchi” appare molto improbabile. Il tecnico rossoblù farà comunque il possibile per esserci, spinto anche dal desiderio di tornare nello stadio che lo ha visto protagonista tra il 2021 e il 2024, ma tutto lascia pensare che il suo rientro effettivo possa avvenire soltanto lunedì a Casteldebole, alla ripresa degli allenamenti.

Le condizioni di Italiano sono in netto miglioramento e la fase più critica della malattia sembra ormai superata, ma lo staff medico consiglia un weekend di assoluto riposo per evitare ricadute. Così, alle 18 di domani, sulla panchina del Bologna potrebbe sedere ancora il suo vice, mentre l’ex tecnico viola proseguirà da lontano la propria “guida” tattica in attesa di tornare operativo al 100%.