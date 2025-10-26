Pioli perfetto in casa contro Italiano. E da tante partite non perde col Bologna

Quella tra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano sarà con tutta probabilità una sfida più virtuale che altro. Questo perché il tecnico del Bologna non dovrebbe essere del match, causa polmonite.

C’è un fatto che accomuna i due: sono entrambi ex delle squadre che scenderanno in campo quest’oggi al Franchi. Due stagioni e mezzo (in prima squadra) con i rossoblu per Pioli che è stato poi esonerato a metà del campionato 2013/14. Tre piene invece le annate di Italiano a Firenze, arricchite da due finali di Conference e una di Coppa Italia, tutte perse però.

Mai una sfida tra Pioli e Italiano è terminata in parità. In casa propria il tecnico parmense, che gioca in casa anche stasera, ha sempre fatto bottino pieno, concedendo un solo gol fatto alle squadre dell’avversario. I tre successi che può vantare Italiano sono tutti ottenuti tra le mura amiche.

Solamente due volte (su 22 partite) Pioli è uscito sconfitto contro il Bologna. L’ultimo ko risale all’8 dicembre 2010 quando il suo Chievo fu superato dagli emiliani per 2-1 al Dall’Ara, grazie ad un gol di Di Vaio realizzato al 93’. Dopo 17 partite consecutive senza battute d’arresto.

Una vittoria di Italiano contro i viola, l’anno scorso all’andata (1-0 in casa), a fronte di due successi gigliati.

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS ITALIANO

5 vittorie Pioli

0 pareggi

3 vittorie Italiano

13 gol fatti squadre Pioli

10 gol fatti squadre Italiano

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS BOLOGNA

14 vittorie Pioli

6 pareggi

2 vittorie Bologna

40 gol fatti squadre Pioli

18 gol fatti Bologna

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS FIORENTINA

1 vittoria Italiano

1 pareggio

2 vittorie Fiorentina

5 gol fatti squadre Italiano

8 gol fatti Fiorentina