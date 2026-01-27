Bottiglietta lanciata addosso a Skorupski e accendino su Ravaglia: maxi-multa al Genoa

Maxi-multa, considerando gli importi generalmente comminati in questi casi, al Genoa per quanto successo nella gara con il Bologna. Il Giudice Sportivo della Serie A ha infatti sanzionato il club rossoblù con un’ammenda da 20.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica che colpiva al braccio, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria mentre usciva dal terreno di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione; per avere, inoltre, lanciato un accendino ed alcune monetine che colpivano alla schiena, senza conseguenze lesive, un calciatore della squadra avversaria; per avere, infine, attinto con tre sputi il Quarto Ufficiale; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Il destinatario del lancio di bottiglietta è stato il portiere Skorupski, la cui espulsione è peraltro stata giudicata erronea dai vertici arbitrali: l'accendino e le monetine, secondo quanto raccolto, ha invece colpito l'altro estremo difensore, Federico Ravaglia, subentrato dopo il rosso al polacco.



Ammende pesanti, da 15.000 euro, anche al Lecce “per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco cinque petardi e numerosi fumogeni”. E pure al Milan “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio della gara; recidiva reiterata continuata”.



Di seguito gli altri provvedimenti economici nei confronti delle società del massimo campionato italiano.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, durante l'ingresso delle squadre sul terreno di gioco, esposto uno striscione rivolto ai responsabili dell'Ordine Pubblico.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

