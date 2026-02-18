Bremer, sospiro di sollievo per la Juve. Il Toro perde Adams, l'Inter a Bodo: le top news delle 18

Il pomeriggio di calcio si apre con un sospiro di sollievo in casa Juventus. Dopo la pesante sconfitta europea contro il Galatasaray, arrivano notizie incoraggianti dagli esami effettuati da Gleison Bremer: i controlli non hanno evidenziato lesioni e il difensore verrà valutato giorno dopo giorno in vista della sfida di sabato allo Stadium contro il Como. Anche Jonathan David ha svolto lavoro personalizzato e resta sotto osservazione, con lo staff medico che monitorerà quotidianamente le sue condizioni.

Di segno opposto, invece, le notizie che arrivano dal quartier generale del Torino. I granata dovranno fare a meno per alcune settimane di Che Adams. Il club ha comunicato che gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra: uno stop che potrebbe aggirarsi attorno ai 20 giorni e che priverà Baroni di una pedina importante in un ciclo di gare complicate.

C’è apprensione anche a Bodo, dove l’Inter attende di scendere in campo per l’andata dei playoff di Champions League. Il terreno sintetico, liberato dalla neve con mezzi pesanti, presenta ancora avvallamenti che hanno destato più di una preoccupazione nello staff di Cristian Chivu. La decisione definitiva sulla praticabilità spetterà all’arbitro Daniel Siebert poco prima del match. Sul piano delle scelte, Chivu dovrà rinunciare a Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, rimasti in Italia, e valuta qualche novità tra mediana e attacco.

In serata toccherà infine al Milan, impegnato nel recupero contro il Como a San Siro. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Ruben Loftus-Cheek, oltre all’infortunato Santiago Gimenez e allo squalificato Adrien Rabiot. I rossoneri cercano punti pesanti per restare agganciati alla corsa al vertice, in una serata che può dire molto sulla loro rincorsa.