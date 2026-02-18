Union Brescia, il presidente Pasini: "In C si vince battendo le piccole, siamo troppo superficiali"

La sconfitta dell’Union Brescia contro la Pergolettese continua a far discutere in casa biancazzurra. Come riporta Il Giornale di Brescia, il presidente Giuseppe Pasini, intervenuto alla festa per i 49 anni di Radio Bresciasette, non ha nascosto la propria delusione per un ko che potrebbe incidere più di altri nel cammino stagionale.

"C’è stata superficialità nell’approccio alla gara ed è un peccato. Lo ripeto da tempo: la Serie C si vince battendo le cosiddette piccole, non soltanto le grandi. Lunedì abbiamo avuto la conferma che non esistono partite semplici".

Pasini ha poi sottolineato l’aspetto che più gli pesa: "Quello che mi lascia ancora amarezza è il pensiero dei mille tifosi presenti allo stadio lunedì sera. Sono più dispiaciuto per loro che per una classifica che, tutto sommato, è rimasta invariata".