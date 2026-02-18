Coutinho annuncia l'addio al Vasco da Gama: "Devo dare priorità alla mia salute mentale"

Il centrocampista offensivo Philippe Coutinho ha deciso di lasciare quel Vasco da Gama – club in cui era cresciuto e con cui aveva esordito fra i professionisti - dove era tornato nel 2024 dall’Aston Villa e dove si pensasse potesse chiudere la carriera. Il giocatore brasiliano ha infatti chiesto alla dirigenza del club di risolvere il contratto in scadenza a fine stagione, e proprio nel mezzo delle trattative per il rinnovo del contratto, a causa della costante pressione della tifoseria nei suoi confronti che è aumentata nelle ultime settimane a causa della mancanza di risultati importanti.

In un post sui propri canali social il classe ‘92 ha spiegato i motivi di questa decisione sottolineando il legame con il club brasiliano: “Ho pensato molto prima di scrivere qui. Davvero molto. Ma per il rispetto, l'affetto e l'amore che ho per voi e per questo club, ho sentito che dovevo venire qui e parlare a cuore aperto. Ho scelto di tornare al Vasco perché amo questo club. Amo tutto ciò che il Vasco rappresenta nella mia vita. Indossare questa maglia è stata una delle scelte più importanti che abbia mai fatto. E in ogni allenamento, in ogni partita, ho dato il massimo. Sempre! - scrive Coutinho - Non sono mai mancati l'impegno, la volontà e la dedizione. Essere giudicato da innumerevoli persone per qualcosa che non fa parte del mio carattere è troppo difficile. Non mancherei mai di rispetto alla tifoseria, ai miei compagni e al Vasco. Non l'ho mai fatto in nessun posto in cui sono stato. Chi mi conosce lo sa”.

“In quel momento, mentre andavo negli spogliatoi, ho sentito e capito che il mio ciclo nel club era finito, e non sono tornato per dare priorità alla mia salute mentale. Questo fa molto male. La verità è che sono molto stanco mentalmente. Sono sempre stato molto riservato, quindi dire questo qui non è facile, ma devo essere onesto. - conclude Coutinho - Il mio rapporto con il Vasco è fatto d'amore. E continuerà ad esserlo per sempre. Con il cuore stretto, capisco che ora sia il momento di fare un passo indietro e chiudere questo ciclo nel Vasco. Sono grato per tutto ciò che ho vissuto qui. Porterò il Vasco con me per sempre. Nel petto. Nella storia. Nella vita. Di cuore. Grazie di tutto”.