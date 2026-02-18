Nessun rischio rinvio per Bodø/Glimt-Inter: arriva l'ok da Uefa e arbitro sul terreno di gioco

Il conto alla rovescia per l’andata del playoff di Champions League tra Bodø/Glimt e Inter è stato accompagnato da qualche apprensione legata al terreno di gioco dell’Aspmyra Stadion. Nelle ultime ore, infatti, a Bodø si è lavorato intensamente per liberare il campo sintetico dalla neve caduta in abbondanza, con l’ausilio di mezzi pesanti che hanno lasciato alcune pieghe e avvallamenti, soprattutto in prossimità delle linee laterali.

Già durante la rifinitura della vigilia, Cristian Chivu aveva mostrato una certa attenzione alle condizioni del terreno, soffermandosi in particolare sulle zone più sollecitate del campo. Un tema inevitabile, considerando l’importanza della posta in palio e le insidie di una superficie sintetica in condizioni non ideali.

Nelle ultime ore, però, è arrivato il semaforo verde. L’arbitro designato, il tedesco Daniel Siebert, ha effettuato l’ispezione mattutina dando l’ok alla disputa dell’incontro. A riferirlo è Sky Sport, che riferisce di una valutazione positiva arrivata direttamente dalla UEFA. Nessun rischio di rinvio, dunque: si gioca regolarmente, nonostante i segni lasciati dagli interventi anti-neve.