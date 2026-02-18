Sassuolo, Nzola: "Con mister Italiano c'è sempre stato un rapporto corretto"

Nel corso dell'intervista concessa al canale ufficiale della società, l'attaccante del Sassuolo M'Bala Nzola, arrivato in Emilia nel mercato di gennaio, ha parlato del suo rapporto con l'attuale tecnico del Bologna Vincenzo Italiano: "Con Italiano c'è sempre stato un rapporto corretto - ha sottolineato il centravanti neroverde parlando del tecnico avuto ai tempi dello Spezia - tipo allenatore, giocatore. Mi diceva le cose, perché a me mi piacciono quando mi dicono le cose, mi ha fatto capire che posso fare molto di più di quello che facevo, che anche potevo perdere molto di più se non avevo la testa giusta. Quindi ogni tanto mi diceva che devo avere la testa giusta, l'atteggiamento giusto".

Il tuo arrivo a Sassuolo?

"Mi ha chiamato il mio procuratore, mi ha detto che stiamo parlando con Sassuolo, però lui quando mi ha detto, io gli ho detto andate avanti. Ho subito scritto a Laurienté, perché ci sentiamo ogni tanto, e mi ha parlato un po' del Sassuolo. Io guardavo un po' le partite e lo conoscevo molto bene, però come vedevo la squadra giocare, ho detto a me piace le squadre che giocano così, quindi ho avuto la voglia di venire qua".

