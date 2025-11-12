Bressan: "Cecchi Gori veniva in ritiro con attrici 20enni. Adani e la Coppa Italia? In effetti sparì"

Mauro Bressan ha riscritto la storia con la Fiorentina, ma soprattutto con quella rovesciata contro il Barcellona che ancora oggi viene ricordata da tutti. Certo è che al suo fianco aveva dei compagni di livello assoluto come Rui Costa e Batistuta. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ripercorre così quei tempi: "Cecchi Gori spese un inferno per renderla grande. Era un presidente tifoso verace e genuino, amante delle donne. Si presentava in ritiro con attrici ventenni e volti televisivi e ci intratteneva con scherzi e battute. Eravamo uno squadrone

di talenti".

Bressan racconta un retroscena anche su Batistuta: "Festeggiò da solo, sotto la curva, il record di miglior marcatore della Fiorentina. L'assist glielo feci io, tra l'altro. Ci aspettavamo una cena o un regalo, ma niente. Ricordo che Cristiano Lucarelli invece, a cui il presidente del Lecce aveva regalato una Ferrari, donò un orologio a tutti i compagni per festeggiare il suo traguardo di gol in Serie A. Gabriel non fece nulla di nulla. Umanamente non ho mai avuto un rapporto, era un solitario. Il leader era Rui Costa".

Infine ha parlato anche della Coppa Italia vinta nel 2001, che Adani sostiene aver usato per dei giochi erotici con una ragazza: "In effetti sì, la coppa sparì! Non ricordo molto di quella serata: c'erano fiumi di alcol. Lele, comunque, era già un malato di calcio. E non era scarso, anzi: contro l'Arsenal annullò davvero Overmars. Sui social ripropongono sempre lo stesso video dove l'olandese lo salta secco, ma lo limitò alla grande".