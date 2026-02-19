Bressan d'accordo con Vanoli: "Condivido le scelte nel lasciare alcuni big a Firenze"

L'ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola della formazione di Paolo Vanoli impegnata stasera contro lo Jagiellonia: "Vanoli con due partite importanti davanti ha le idee chiare su quello che deve fare. Ieri ha detto che non ci sono riserve, chi andrà in campo oggi sicuramente avrà voglia di fare bene e permetterà alla Fiorentina di essere competitivi. Lo Jagiellonia da come ho capito rende al meglio in casa, non sarà una partita facile. Condivido le scelte di Vanoli nel lasciare alcuni big a Firenze, oggi per dire un Fortini può fare meglio di Dodo per via di un minor stress di partite sulle spalle".

L'aspetto mentale della partita?

"L'ambiente in Polonia dal punto di vista del tifo sarà caldo. Ecco perché sono curioso di vedere la reazione di chi andrà in campo. Oggi possono arrivare messaggi positivi sia per la Conference che per il campionato".

Il pensiero di uscire per concentrarsi sul campionato può condizionare la squadra?

"Io credo di no. Quando vai in campo non pensi, vabbé se esco penso di più al campionato. Quando giochi vuoi fare bella figura per far vedere chi sei, questo lo dico in base alla mia esperienza. Non penso ci sia questa problematica mentale. La voglia di mettersi in mostra supera quella del pensiero di uscire dalla Conference. Sono sicuro poi che Vanoli caricherà a mille i giocatori, se vedrà un minimo rilassamento ribalterà lo spogliatoio".