Bressan: "Tanti applausi al Como. Vanoli farà di tutto per salvare la Fiorentina"

Il doppio ex di Como e Fiorentina, in campo oggi al "Sinigaglia", Mauro Bressan ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita di oggi: "Pensare che a Como arrivasse un presidente così e portasse la squadra ad un livello così alto non me lo sarei aspettato così come vedere la Fiorentina in questa situazione di classifica. Oggi sarà un incontro molto importante perché la Viola deve fare i punti per la salvezza e il Como deve fare punti per arrivare già in zona Europa già quest'anno. La Fiorentina non deve fare gli errori fatti contro il Torino, ovvero chiudersi in difesa dopo il vantaggio. Il Como è una squadra intraprendete con un grande allenatore che ha stupito tutti e mi aspetterei che possa arrivare anche in Europa".

Ti saresti aspettato una stagione così ambiziosa da parte del Como?

"Sicuramente no. Però la programmazione che ha fatto il Como in questi due anni ha speso molto ma ha speso bene. Ha preso giocatori giovani con un grande futuro davanti e in panchina ha un allenatore che è riuscito a fare questa alchimia con i giocatori. Hanno qualità, sono una squadra che ha una grossa identità di gioco. Arrivare a ridosso delle prime della classe non me lo sarei aspettato ma questo è un sogno che Como sta facendo ma dato dalla programmazione. A parte due o tre 'vecchietti' che hanno in squadra, ha l'età media più bassa della Serie A. Tanti applausi al Como che se lo merita".

La Fiorentina di Vanoli?

"L'allenatore ha le sue esperienze e sta mettendo anima e corpo per aiutare una squadra che era in grossa difficoltà. Sa che deve fare un'impresa perché la Fiorentina non è abituata alla lotta salvezza. Penso che Vanoli possa dare il suo apporto e so che farà di tutto per salvare questa squadra".