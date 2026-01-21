TMW Radio Bucchioni: "Napoli, Conte l'ha gestita male. Inter, certe big sono inarrivabili ora"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Chi non è da Champions: il Napoli o Conte?

"La campagna acquisti non è stata azzeccata. Quando vedi giocatori come Lang, Lucca, Gutierrez, tutti i nuovi o quasi che stanno facendo fatica...quel Napoli che ci sembrava competitivo anche per la Champions non è così. Se avessi avuto sostituti pronti, avresti fatto diversamente. E poi tutti gli infortuni. Da cosa derivano? Bisogna chiederselo. Tornando alla partita di ieri sera, non mi è piaciuta la gestione di Conte. La partita andava congelata, dopo il vantaggio dovevi mettere dentro Beukema, dovevi chiudere gli spazi e gestire".

Inter, meglio concentrarsi solo sul campionato?

"E' l'ennesima fotografia della distanza con un certo calcio. L'Inter ha pure fatto una bella prestazione, ma loro hanno un calcio diverso. Per tutte le squadre italiane certe big sono inarrivabili ora. In assoluto ci sono squadre avanti anni luce come idee di calcio, sempre propositivo, con giocatori tecnici e veloci, di testa e di piede. Questi fanno girare la palla a una velocità incredibile. Di fronte a queste squadre c'è poco da fare. E' questa la realtà, serve pensare a una mentalità diversa e a far giocare i giocatori più bravi con i piedi".

C'è un blocco con le big in Italia e in Europa per l'Inter?

"Appena si alza la velocità, nel giro della palla, va in difficoltà. Soprattutto i difensori, per struttura fisica e mobilità sullo stretto. E poi se cominci a perderne, ecco che un po' di ansia ti viene. Secondo me quel 5-0 col PSG ha minato molte certezze di certi giocatori. Certi ko rimangono a volte".

Juventus, Spalletti ha sviato sul rinnovo:

"Misurerà se stesso fino a fine stagione. Se vede che può continuare a crescere in un ambiente, ci resta, se c'è un progetto importante. Ma se non centra la Champions, anche se la Juve glielo chiedesse, come potrebbe rimanere? Vorrà di sicuro capire cosa vorrà fare la Juve, anche sul mercato. Ci sono tante variabili che prenderà in considerazione per firmare".