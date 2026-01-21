Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Bucchioni: "Napoli, Conte l'ha gestita male. Inter, certe big sono inarrivabili ora"

Bucchioni: "Napoli, Conte l'ha gestita male. Inter, certe big sono inarrivabili ora"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:30Serie A
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Chi non è da Champions: il Napoli o Conte?
"La campagna acquisti non è stata azzeccata. Quando vedi giocatori come Lang, Lucca, Gutierrez, tutti i nuovi o quasi che stanno facendo fatica...quel Napoli che ci sembrava competitivo anche per la Champions non è così. Se avessi avuto sostituti pronti, avresti fatto diversamente. E poi tutti gli infortuni. Da cosa derivano? Bisogna chiederselo. Tornando alla partita di ieri sera, non mi è piaciuta la gestione di Conte. La partita andava congelata, dopo il vantaggio dovevi mettere dentro Beukema, dovevi chiudere gli spazi e gestire".

Inter, meglio concentrarsi solo sul campionato?
"E' l'ennesima fotografia della distanza con un certo calcio. L'Inter ha pure fatto una bella prestazione, ma loro hanno un calcio diverso. Per tutte le squadre italiane certe big sono inarrivabili ora. In assoluto ci sono squadre avanti anni luce come idee di calcio, sempre propositivo, con giocatori tecnici e veloci, di testa e di piede. Questi fanno girare la palla a una velocità incredibile. Di fronte a queste squadre c'è poco da fare. E' questa la realtà, serve pensare a una mentalità diversa e a far giocare i giocatori più bravi con i piedi".

C'è un blocco con le big in Italia e in Europa per l'Inter?
"Appena si alza la velocità, nel giro della palla, va in difficoltà. Soprattutto i difensori, per struttura fisica e mobilità sullo stretto. E poi se cominci a perderne, ecco che un po' di ansia ti viene. Secondo me quel 5-0 col PSG ha minato molte certezze di certi giocatori. Certi ko rimangono a volte".

Juventus, Spalletti ha sviato sul rinnovo:
"Misurerà se stesso fino a fine stagione. Se vede che può continuare a crescere in un ambiente, ci resta, se c'è un progetto importante. Ma se non centra la Champions, anche se la Juve glielo chiedesse, come potrebbe rimanere? Vorrà di sicuro capire cosa vorrà fare la Juve, anche sul mercato. Ci sono tante variabili che prenderà in considerazione per firmare".

Articoli correlati
Enzo Bucchioni: "Ecco la differenza tra Inter e Napoli. Juve, con questo Miretti..."... Enzo Bucchioni: "Ecco la differenza tra Inter e Napoli. Juve, con questo Miretti..."
Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano... Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Bucchioni: "Si vede la Juve di Spalletti. Inter, test importante col Napoli" Bucchioni: "Si vede la Juve di Spalletti. Inter, test importante col Napoli"
Altre notizie Serie A
Napoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino TMWNapoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino
Stoccarda, Hoeness: "La Roma è forte, ma vogliamo andare agli ottavi" Live TMWStoccarda, Hoeness: "La Roma è forte, ma vogliamo andare agli ottavi"
Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas... Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas
Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti TMW RadioNapoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Galatasaray-Lang, ore calde. L'affare con il Napoli può chiudersi già in giornata... TMWGalatasaray-Lang, ore calde. L'affare con il Napoli può chiudersi già in giornata
Bologna, Italiano: "Orsolini out. Difesa? Vitik da valutare, Heggem dovrebbe riposare"... Bologna, Italiano: "Orsolini out. Difesa? Vitik da valutare, Heggem dovrebbe riposare"
Divieto di trasferta ai tifosi. Gasperini: "L'eterno problema, per pochi vengono... Divieto di trasferta ai tifosi. Gasperini: "L'eterno problema, per pochi vengono penalizzati tutti"
Inter, l'analisi del ko contro l'Arsenal da parte degli opinionisti TMW RadioInter, l'analisi del ko contro l'Arsenal da parte degli opinionisti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
1 Clamoroso dall'Inghilterra: Donnarumma può tornare in Italia, due club già affacciati
2 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
3 Novità Napoli, cambia il mercato? Possibile svolta in FIGC, via le limitazioni e il saldo zero
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 gennaio
5 Romagnoli, la Lazio e la promessa mai mantenuta: perché il centrale è pronto all'addio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'ultimo saluto a Rocco Commisso: a New York è iniziato il funerale del presidente della Fiorentina
Immagine top news n.1 Roma in Europa League, ma Gasperini avvisa il Milan: "La nostra attenzione ora è al campionato"
Immagine top news n.2 Il mercato del Napoli (per ora) resta a saldo zero: cosa ha deciso il consiglio federale
Immagine top news n.3 Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Immagine top news n.4 Mourinho e gli allenatori senza storia. Lo Special One ha chiamato in causa l'Inter di Chivu?
Immagine top news n.5 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine top news n.6 Napoli, occasione sciupata a Copenhagen. Conte: "Forse non siamo al livello Champions"
Immagine top news n.7 Troppo Arsenal per una buona Inter. Chivu: "Meriti a loro, pronti in caso di playoff"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Immagine news Serie A n.2 Inter, l'analisi del ko contro l'Arsenal da parte degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Napoli, Conte l'ha gestita male. Inter, certe big sono inarrivabili ora"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stoccarda, Hoeness: "La Roma è forte, ma vogliamo andare agli ottavi"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, con Lang anche Lucca può salutare a breve. Nottingham Forest più vicino
Immagine news Serie A n.3 Lo strano intreccio tra Lazio e Bournemouth. Che soffia giocatori e ora punta Mandas
Immagine news Serie A n.4 Napoli, le cause di questa crisi della squadra di Conte secondo gli esperti
Immagine news Serie A n.5 Galatasaray-Lang, ore calde. L'affare con il Napoli può chiudersi già in giornata
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Italiano: "Orsolini out. Difesa? Vitik da valutare, Heggem dovrebbe riposare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, innesto greco per la difesa: depositato il contratto di Chrysopoulos
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Sounas: "Il ko contro la Carrarese fa male. Spezia? Ricordiamoci l'andata"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, rischio porte chiuse al Menti: si attende la nota ufficiale del Giudice Sportivo
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro alla vigilia del derby: "Empoli veloce e tecnico, serve grande concentrazione"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Riccio a Roma per le visite mediche. Domani la firma sul nuovo contratto
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Yeboah: “Siamo in un buon momento, ma è ancora tutto aperto”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, nuovo innesto in attacco: arriva Pannitteri. Figlio dell'indimenticabile Cicco
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Tesser saluta la Triestina. Torna Marino
Immagine news Serie C n.3 Triestina, risoluzione consensuale con Tesser. In panchina torna Marino
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica in trattativa per l'addio: lo attende la panchina del Giugliano
Immagine news Serie C n.5 Renica sul Napoli: “Rosa di qualità, ma coperta sempre corta. Buongiorno in difficoltà”
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Ndoye in prestito all'Albalonga. Risoluzione contrattuale per Malva
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter in casa della Ternana e derby di Roma: va in scena la Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, la francese Doucourè torna in Germania: giocherà con l'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Domani è un derby. Serve la stessa voglia mostrata con lo Sporting"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kyvag guida le rossonere. Catena dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Grassadonia: "Con la Roma servirà anche gestire bene le risorse. Siamo corte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?