TMW Radio

Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"

Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:45Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane:
"Si parla di Juve, ok che dovrebbe tornare in Italia. Ma la Juve ne deve portare 3-4 di quei giocatori lì, altrimenti non se ne esce. A partire dal portiere, altrimenti non cresci. La Juve ha riempito negli anni lo spogliatoio ma non ha creato una squadra. E' ora di smetterla, servono giocatori funzionali e spendere bene. E così si ragiona".

Che ruolo potrebbe avere Totti alla Roma?
"Lo metti a fare un ruolo tra società e giocatori? Non lo so. E' una personalità ingombrante. Io allenatore nello spogliatoio non lo voglio uno come Totti, diventa ingombrante nella gestione. Indebolisce l'allenatore uno così. Io lo vedo in un ruolo come ambasciatore, che non vuole fare però. Non è pronto per fare il ds".

Che ne pensa della nuova telefonata di Lotito?
"Siamo nel 2026, un presidente e senatore non dovrebbe fare così. E' tutto surreale. perché continua a rispondere al telefono a numeri che non conosce? Ne avrà di telefonate ogni giorno, perché rispondere a queste chiamate?".

Allegri, tentazione Real Madrid: cosa dovrebbe fare?
"Quella del 2021 era vera, disse di no. Si parlava lo scorso anno di Manchester United, ma lui non vuole andare all'estero, ha tutta la sua vita qui. Se non è cambiato così profondamente, andare in un posto dove ci sono più pressioni non so se voglia andarci".

E chi andrebbe al Milan al suo posto?
"Ridico De Zerbi. Se si salva, la Fiorentina sarebbe una piazza per lui".

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
