Buffon: "Lavoro di Spalletti sotto gli occhi di tutti. I tifosi della Juventus si sentono rappresentati"

Gianluigi Buffon, capo delegazione dell'Italia e storico ex portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni de La Nuova DS negli studi Rai, parlando così a proposito dei bianconeri: "Penso che la Juventus ha le carte in regola per centrare il quarto posto. È una lotta serrata, probabilmente lo sarà fino alla 38^ giornata di campionato. Credo che la bontà del lavoro di Spalletti sia sotto gli occhi di tutti".

Buffon prosegue spiegando il motivo per cui sostiene questa tesi: "Per le prestazioni che fornisce la squadra, ma più che altro per le risposte che stanno dando i tifosi bianconeri, che fanno capire inconsciamente di sentirsi rappresentati dal tecnico e dai calciatori in campo. Ci sono stati momenti di difficoltà, ma sono convinto che con prestazioni simili è più facile arrivare a risultati soddisfacenti".